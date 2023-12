Boxe | Inoue batte Tapales | unico tra i pesi supergallo a detenere i titoli Wbc | Wbo | Wba e Ibf

Leggi su sportface

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il pugile giapponese Naoyaha battuto in finale il filippino Marlon, neo campione del mondo dei(53-55kg), ha piegato per ko tecnico alla decima ripresa l’avversario, davanti al pubblico di casa della Ariake Arena di Tokyo. Il nipponico diventa l’della sua categoria atutti i(Wbc, Wbo e Wba e Ibf che aveva). Quarta sconfitta in carriera per il filippino, a fronte di 37 vittorie, caduto dopo un pesantissimo gancio destro di. SportFace.