Bournemouth-Fulham martedì 26 dicembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

... 'La Casa dello Sport Internazionale' Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Paolo Di Canio ore 16Sky Sport Uno e NOW telecronaca Federico Zancan ore 16 Sheffield United - Luton ......00 Watford - Bristol City 16:00 West Brom - Norwich 16:00 Birmingham - Stoke 18:15 Ipswich - Leicester 20:45 INGHILTERRA PREMIER LEAGUE Newcastle - Nottingham 13:3016:00 ...Il 26 dicembre è da sempre il giorno del Boxing Day della Premier League. Sono cinque gli incontri della 19ª giornata in programma oggi. In campo il Liverpool, il clou è Manchester United-Aston Villa.Questo pomeriggio alle ore 16.00 si terrà la sfida valevole per la diciannovesima giornata di Premier League 2023/24 tra Bournemouth e Fulham. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport ...