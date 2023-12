Borys alla Fiorentina? Il padre | 'Nei prossimi giorni andremo al Viola Park'

Gli altri ministri sono: Marcin Kierwiski agli Interni e dell'Amministrazione; Adam BodnarGiustizia; Andrzej Domaski alle Finanze; Agnieszka Buczyska al ministero della Società civile;...Gli altri ministri sono: Marcin Kierwiski agli Interni e dell'Amministrazione; Adam BodnarGiustizia; Andrzej Domaski alle Finanze; Agnieszka Buczyska al ministero della Società civile;...Il padre del giovane talento dello Slask Wroclaw Karol Borys, Marcin, ha parlato ai microfoni di Sport.pl della situazione del figlio, confermando che nei prossimi giorni andrà al Viola Park: "La Fior ...No, non è una fuoriserie italiana, potrà al massimo essere in futuro una fuoriserie polacca, ma Karol Borys, 17enne centrocampista offensivo dello Slask Wroclaw (squadra della città che in Italia cono ...