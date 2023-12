Bonucci-Roma in dirittura d’arrivo E spunta l’indizio social

(Di martedì 26 dicembre 2023), 26 dicembre 2023 – Leonardosempre più vicino a vestire la maglia della. La trattativa-lampo, iniziata solo pochi giorni fa (leggi qui), sembra essere vicina al suo esito conclusivo. Il giocatore infatti si trova a Viterbo, sua città natale, per trascorrere le festività natalizie, in attesa che siano limati gli ultimi dettagli con la società giallorossa. Secondo calciomercato.it, infatti, l’entourage disi troverebbe proprio in queste ore nella Capitale, con la speranza di formalizzare al più presto l’accordo. La fumata bianca, dunque, appare vicina, con Mourinho che potrebbe presto abbracciare il “sostituto” di Smalling, ai box ormai da troppo tempo.Un ulteriore indizio ci giunge dai, come spesso capita in analoghe ...

come prendere un difensore per sei mesi, con zero budget e senza possibilità di rinnovo (a ora)? E' esattamente così che Bonucci ... (calciomercato)

La Roma è reduce dalla vittoria contro il Napoli e si è rilanciata per la qualificazione in Champions League. La squadra è in campo per preparare la ... (calcioweb.eu)

non ti vuole" Infatti nel post natalizio pubblicato dasu Instagram, foto di famiglia a tavola con l'albero di Natale sullo sfondo, i tifosi dellanon si sono risparmiati: " Non ti ...Il matrimonio s'ha da fare. L'arrivo di Leonardoallasembra sempre più vicino. La trattativa tra gli agenti del giocatore e il club giallorosso è entrata nella fase finale e le parti stanno limando gli ultimi dettagli riguardanti lo ...ROMA - La Roma di Josè Mourinho è in emergenza infortuni ma il portoghese potrebbe recuperare una pedina fondamentale in attacco per il big match di sabato a casa della Juventus: Paulo Dybala. L'argen ...Leo era arrivato all'Union come uno dei grandi colpi estivi del club che debuttava in Champions. Ma il feeling tra i berlinesi, il calcio della Bundesliga e l'ex bianconero, non è mai nato ...