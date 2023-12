Bolzano | messa di Natale interrotta da attivisti filo-Palestina Il vescovo augura loro “pace nel cuore”

(Di martedì 26 dicembre 2023)di, nel Duomo di, dapalestinesi. Mentre stava celebrando la funzione solenne, nel giorno di, ilIvo Muser è stato interrotto da quattroche hanno srotolato uno striscione con la scritta: “A Gaza c’è un genocidio, ilè annullato”. I quattro hanno poi scandito a voce gli slogan riportati sugli striscioni, per poi lasciare il duomo di propria iniziativa. Rivolto ai fedeli, ilsi è poi soffermato su quanto accaduto: “Anche in questa celebrazione abbiamo visto quanto il nostro mondo oggi sia ferito e polarizzato. A tutti auguro pensieri, parole e soprattutto azioni di. Ilè ...

, attivisti pro Palestina interrompono la: 'C'è un genocidio, Natale è annullato' Un breve fuoriprogramma durante ladi Natale, la mattina del 25 Dicembre, nel Duomo dicon .... C'è anche un bambino tra le persone coinvolte nell'incidente che si è verificato a Casies. ...sono intervenuti per estrarre due persone da una delle macchine e hanno provveduto allain ..."È gravissimo quanto accaduto a Bolzano, da parte di manifestanti pro-Hamas”. A dirlo è l'Europarlamentare e commissario provinciale di Forza Italia in Alto Adige Matteo Gazzini. “Un fatto inaccettabi ...Hanno interrotto la messa di Natale esponendo uno striscione pro Palestina. Attoniti i fedeli che hanno riempito il Duomo di Bolzano la mattina del 25 dicembre per quella che tradizionalmente è la mes ...