Bmw Serie 5 520d xDrive | la prova de Il Fatto it – L’ambasciatrice discreta del lusso – FOTO

(Di martedì 26 dicembre 2023) L’ottava generazione di Bmw5 rompe con il passato: cresce in dimensioni (10 cm in lunghezza, totale 5,06 m, e 3 cm in larghezza, totale 1,90 m) e contenuti tecnologici, alza lo standard qualitativo e adotta nuovi motori. Il design cambia anche grazie a fari sottili e a una mascherina ampia, illuminabile a richiesta del cliente. I profili laterali presentano linee incisive e con le maniglie delle portiere a filo, contribuiscono a mantenere un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di soli 0,23. Vista dal posteriore, con le linee che si restringono verso il bagagliaio, la5 si avvicina alla proporzioni tipiche di una coupé. L’abitacolo, simbolo di comfort,e tecnologia, si distingue per l’utilizzo di materiali pregiati e finiture di qualità. Per la prima volta alla pelle è stato preferito un tessuto, ...

