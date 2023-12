Biella | non vuole trascorrere il Natale con la badante | 91enne si barrica in casa

(Di martedì 26 dicembre 2023) Si rifiuta diilin compagnia dellae siin. È successo in una località del Biellese. Sono stati i carabinieri a convincere la donna, una, ad aprire la porta. L’anziana si era chiusa nel proprio appartamento all’arrivo del figlio, che si era presentato con lache avrebbe dovuto tenerle compagnia durante le festività. Ai militari dell’Arma, la novantenne ha detto che stava bene e che non voleva badanti.

