Biden ordina attacchi contro un gruppo iraniano in Iraq

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il presidente americanole milizie sostenute dall’Iran in. Glisono avvenuti dopo che un attacco da parte di militanti ha ferito tre militari statunitensi in una base di Erbil, nella regione settentrionale del Kurdistan . Gliavvengono mentre la guerra israeliana a Gaza continua ad alimentare le tensioni nella regione.

Il presidenteha ordinato alle forze armate statunitensi di colpire tre siti in Iraq utilizzati dalle milizie sostenute dall'Iran, dopo che in un attentato contro una base Usa vicino all'aeroporto commerciale ...Il re Erode di Giudea, venendo a conoscenza della nascita di un rivale,che tutti i bambini ...si è unito agli altri ecclesiastici di Betlemme il mese scorso inviando una lettera ae al ...Il presidente Biden ha ordinato alle forze armate statunitensi di colpire tre siti in Iraq utilizzati dalle milizie sostenute… Leggi ...Il presidente Biden ha ordinato alle forze armate statunitensi di colpire tre siti in Iraq utilizzati dalle milizie sostenute… Leggi ...