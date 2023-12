Berrettini senza pace | un’altra mazzata | ora è UFFICIALE

Leggi su rompipallone

(Di martedì 26 dicembre 2023) Altra brutta notizia per il tennista azzurro che chiude l’anno nel peggiore dei modi. La sfortuna sembra non volerlo abbandonare Per uno sportivo la condizione fisica è sempre fondamentale. Oltre al talento, chiaramente importantissimo, avere una buona tenuta fisica è cruciale per riuscire a rendere al meglio. Si possono fare un’infinità di casi dove sportivi con un infinito talento sono stati costretti a prestazioni sottotono a causa dei numerosi infortuni. Concentrandosi sul tennis sono molti i tennisti che non riescono a raggiungere l’apice per colpa di stop forzati. Negli ultimi anni questo è statodubbio il caso di Matteo, uno dei tennisti italiani più forti dell’ultimo periodo, caanche di raggiungere una finale a Wimbledon (unico italiano nella storia a riuscirci). Il suo rendimento è però nettamente calato ...