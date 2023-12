Belen vs Antonino | furia dell’argentina | «Ho perso la pazienza | ci vediamo in tribunale»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 26 dicembre 2023)Un Santo Stefano di fuoco perRodriguez, ma questa volta De Martino non c’entra. E’ un altro ex a mandare su tutte le furie l’argentina:Spinalbese. Tra i due si è consumato un duro scontro via social, iniziato – parola di– da “post e stories create ad hoc cercando di passare da vittima davanti al pubblico, alla gente italiana, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce”. “Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Invito lana che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno. Non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla Vigilia. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo. E invito a non nominarmi mai più pubblicamente ma in forma privata, ...