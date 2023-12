Belen Rodriguez furiosa con Antonino Spinalbese | lo sfogo su Instagram

(Di martedì 26 dicembre 2023)ai ferri corti: dopo l’ira dell’ex “vippone” secondo il quale la showgirl argentina non permetteva all’hair stylist di trascorrere le vacanze natalizie con la figlia Luna Marie, arriva la risposta della 39enne sula risposta al veleno persuL’ex conduttrice de Le Iene ha affidato ai social un lungopubblicato su:“Ho letto degli articoli alquanto diffamatori ed equivoci sul mio conto e su mia figlia riguardanti il Natale. Ho visto post e stories create ad hoc cercando di passare da vittima davanti al pubblico della gente italiana, provando ancora una volta a mettermi in ...

Tutto si può dire a Belen Rodriguez , tranne che non sia una persona autoironica. Ieri la pagina Very Inutil People ha pubblicato un meme divertente ... (biccy)

, rompe il silenzio per la prima volta sulla delicata situazione con l 'ex compagno Antonino Spinalbese padre di Luna Marì , la secondogenita della showgirl argentina., ...ROMA - Feste natalizie tutt'altro che tranquille per. La showgirl argentina ha infatti pubblicato un post provocatorio sul proprio profilo Instagram. " Secondo voi oltre alle gambe c'è di più ", il criptico messaggio della modella di ...Il 2023 si può dire che, tra le altre cose, sia stato anche l'anno degli anniversari, infatti, Nikola Tesla è morto 80 anni fa, 70 anni fa è stata scoperta la struttura ...Natale in parte rovinato per Belen Rodriguez che felice sta trascorrendo le feste in Franciacorta con Elio Lorenzoni e la piccola Luna. Adesso è arrivato anche Santiago, la felicità di Belen poteva ...