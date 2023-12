Belen Rodriguez e le prime festività con Elio | il racconto social delle loro vacanze

(Di martedì 26 dicembre 2023) Primo Natale insieme peredLorenzoni: la coppia si è concessa alcuni giorni di relaxe il suosi godono ledi Natale insieme. La showgirl di origini argentine e l’imprenditore bresciano si sono ritagliati un momento di felicità in una struttura turistica della Franciacorta. Insieme alla coppia anche la piccola Luna, venuta al mondo nel 2021 dalla 39enne insieme all’ex Antonino Spinalbese. Il tutto ovviamente immortalato dalla showgirl argentina sul proprio account Instagram, dove si sono visti i tre in allegra compagnia che hanno scartato i regali e mangiato i classici dolci festivi immersi nella natura lombarda ad un passo dal Lago d’Iseo. Sulla ...

Ci sarebbe una guerra in corso tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese per l'affidamento di Luna Marì durante le imminenti festività. (comingsoon)

Prima o poi siederemo tutti al tavolo delle corna . Quest’anno, per Natale , Belen Rodriguez è capitata proprio in questa speciale tavolata che ha, ... (blogtivvu)

Tutto si può dire a Belen Rodriguez , tranne che non sia una persona autoironica. Ieri la pagina Very Inutil People ha pubblicato un meme divertente ... (biccy)

Con la sua esibizione, 'La notte dei miracoli' di Lucio Dalla, Mingardi ha fatto commuovere siache Gerry Scotti.Sul social laha condiviso molte immagini del soggiorno, inclusi diversi scatti in ... Recentementeha fatto molto parlare dopo essere andata a 'Domenica In' a raccontare perché è finita ...Lissone è un centro della Brianza che si trova poco a nord di Monza: ben collegato dalla ferrovia e da arterie stradali, è una delle località più interessanti per cercare casa in zona.Belen ha trascorso il suo primo Natale con il nuovo compagno Elio Lorenzoni. La showgirl di origini argentine e l’imprenditore bresciano si sono ritagliati uno spazio di felicità in una struttura ...