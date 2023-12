Belen furiosa sui social | ' Non ho problemi a dire la verità' Con chi ce l' ha

(Di martedì 26 dicembre 2023) ROMA - Feste natalizie tutt'altro che tranquille perRodriguez . La showgirl argentina ha infatti pubblicato un post provocatorio sul proprio profilo Instagram. " Secondo voi oltre alle gambe c'...

Corna e tradimenti: le verità più o meno segrete di Ilary Blasi eRodriguezNon c'è pace per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, dopo la fragorosa rottura con Stefano De Martino cerca di ricostruirsi una tranquillità nella quotidianità con il nuovo compagno Elio. Ma nuovi ...Antonino Spinalbese sarebbe furioso con l'ex fidanzata Belen Rodriguez per la scelta di trascorrere il Natale con il nuovo compagno Elio Lorenzoni e la figlia Luna Marì ...