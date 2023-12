Belen e le corna | lo sfregio | con chi l' hanno messa a tavola a Natale Lei reagisce così | Guarda

(Di martedì 26 dicembre 2023)Rodriguez non manca di ironizzare, neppure a. La showgirl ha voluto ri-condividere un meme diffuso dalla pagina Instagram Very Inutil People. Qui si vedono alcune celebrità al centro del gossip del 2023 sedute a tavoli diversi. Poi la domanda: "A quale tavolo ti siedi a?". Ogni "posizione" ha un suo significato. Tavolo 1: Mahmood, Damiano David, Elodie, Gino Paoli (nei giorni scorsi Gino Paoli ha criticato i cantanti che si svestono) Tavolo 2: Chiara Ferragni, Fedez, Selvaggia Lucarelli, Morgan (sia Morgan che Selvaggia Lucarelliavuto problemi con Fedez) Tavolo 3: Harry e Meghan, William e Kate (per le catfight checoinvolto la royal family) Tavolo 4: Paolo Meneguzzi, J-Ax, Salmo, Luchè (li accumunano i dissing che si sono fatti a vicenda) Tavolo 5: Ornella Vanoni, ...

In un’intervista l'ex conduttrice parla per la prima volta dei tradimenti di Maurizio Costanzo: « sono stata la prima cornuta dello spettacolo, e mi ... (vanityfair)

Prima o poi siederemo tutti al tavolo delle corna . Quest’anno, per Natale , Belen Rodriguez è capitata proprio in questa speciale tavolata che ha, ... (blogtivvu)

Tutto si può dire a Belen Rodriguez , tranne che non sia una persona autoironica. Ieri la pagina Very Inutil People ha pubblicato un meme divertente ... (biccy)

... Sara Affi Fella (tra le coppie più chiacchierate di Temptation Island) Tavolo 7: Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi,Rodriguez (tutte coinvolte in rumors e gossip su tradimenti e) . "Cosa ...Rodriguez Dispiace per le, maRodriguez da questo 2023 non ne esce bene. Che Stefano De Martino non fosse uno stinco di santo, la showgirl argentina lo sapeva da molto tempo. Del ...Belen al veleno su Instagram. Dopo i giorni passati nel restort di lusso con il nuovo compagno (Elio Lorenzoni) e la figlia Luna Marì, la showgirl torna sui social ...Un anno tra nuovi amori, nascite e matrimoni. Ma anche crisi e relazioni al capolinea. Cosa accadrà nel 2024 Di certo non mancheranno le emozioni ...