Belen contro Antonino Spinalbese | affondo sulla gestione di Luna Marì

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il periodo natalizio porta nuovi turbamenti perRodriguez, che cerca di ricostruire la sua tranquillità con il nuovo compagno Elio Lorenzoni dopo la rottura con Stefano De Martino. Tuttavia, nuovi motivi di inquietudine si profilano, questa volta con un altro importante ex:, padre della figlia più piccola,. Natale 2023 rappresenta un periodo di rinascita per l'Argentina dopo la separazione da De Martino, segnata da ripetute corna che l'hanno costretta ad affrontare un periodo buio della sua vita fino al ricovero in una clinica. Nonostante questo, la donna si è fatta forza cercando di voltare pagina e ricominciare a vivere.ha pianificato un Natale in Italia e un Capodanno in Argentina, dove porterà per la prima volta il nuovo compagno Elio ...