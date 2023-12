Belen contro Antonino | “Occupati di tua figlia non solo a Natale” | il post fiume e la frecciatina sul GF

Su Instagram Belén Rodríguez ha risposto in maniera secca a un commentatore che, davanti a una sua nuova foto in intimo per promuovere una nota ... (comingsoon)

Rodriguez, furiaAntonino Spinalbese Nelle ultime ore, Dagospia ha diffuso un'indiscrezione sull'ex hair - stylist spezzino che sarebbe stato "furioso" della decisione della Rodriguez di ...Antonino: 'Occupati di tua figlia non solo a Natale' Secondo Corona, infatti, trae Antonino ci sarebbero state delle frizioni in merito alla figlia e il Natale passato con l'...Natale in parte rovinato per Belen Rodriguez che felice sta trascorrendo le feste in Franciacorta con Elio Lorenzoni e la piccola Luna. Adesso è arrivato anche Santiago, la felicità di Belen poteva ...Belen al veleno su Instagram. Dopo i giorni passati nel restort di lusso con il nuovo compagno (Elio Lorenzoni) e la figlia Luna Marì, la showgirl torna sui social per mettere le cose ...