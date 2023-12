Beatrice Luzzi | rivelazione choc al Grande Fratello | “Ha dato un pugno e si è rotto la mano”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 26 dicembre 2023)rivela cosa è accaduto alnelle scorse ore: problemi per Giuseppe Garibaldi Nonostante il clima di festa aleggi ancora nella casa del, anche nelle scorse ore non sono mancate tensioni. L’attrice ed ex interprete di Eva Bonelli nella soap Vivere,, ha portato a galla dei curiosi retroscena nelle scorse ore, svelando cosa sarebbe accaduto a Giuseppe Garibaldi all’interno del loft di Cinecittà. Il gieffino calabrese infatti sarebbe stato protagonista di un curioso episodio, che lo ha portato a vivere qualche momento didolore fisico. Tutto è nato dopo le roventi confessioni di Marco Maddaloni, che avrebbe svelato la presenza di un burattinaio tra i vari gieffini che ...