Beatrice Luzzi parla | pugno e mano spaccata | caos nella notte di Natale al Grande fratello

(Di martedì 26 dicembre 2023) Acque agitate al, con undi tensioni e incidenticasa di Cinecittà. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è stato "funestato" dal pesante sfogo di uno dei concorrenti più chiacchierati, Giuseppe Garibaldi, nei confronti di, di gran lunga la "regina" di questa edizione dello show e considerata da molti la chiave "narrativa" del programma. L'attrice, effettivamente, si è dimostrata anche ladiin grado di incendiare la situazione e gli animi con una sola frase. Tutto ha inizio quando Marco Maddaloni, celebre judoka azzurro, rivela allacome secondo lui Garibaldi manipoli nell'ombra gli altri coinquilini. E' il sale del gioco e non c'è edizione in cui non si ...

Caos nella Casa del Grande Fratello . Giuseppe Garibaldi , secondo ciò che ha riferito, avrebbe tirato un pugno spaccandosi una mano: cosa è successo nel loft più spiata d'Italia Scopriamo gli ultimi accadimenti. "Ha dato un pugno, si è spaccato una mano", bomba al ...si spinge persino più in là, dichiarandosi convinta che Giuseppe, grazie al suo atteggiamento, riuscirà a guadagnarsi l'agognata finale. Insieme a lui, anche Anita influenza gli ...Durante la cena precedente al Natale al Grande Fratello, però Maddaloni, ha svelato a Beatrice Luzzi la sua teoria sul regista delle dinamiche nascoste, sostenendo di non sbagliarsi mai grazie al suo ...