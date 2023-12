Bayern Monaco | Kane ha trovato casa | dopo quattro mesi lascia l’hotel extralusso da 11mila euro a notte

(Di martedì 26 dicembre 2023) “Un enorme ringraziamento allo staff delche mi ha fatto sentire ada quando mi sono trasferito a. È stata una parte importante per riuscire ad ambientarmi così bene“. Inizia così il post di Harry, che sui social ha ringraziato i dipendenti del Vier Jahreszeiten Kempinski, hotelin cui l’attaccante delha pernottato sin dal suo arrivo in Germania., però, ha finalmentee puòre la struttura, alla quale ha versato oltre un milione didato che la stanza dove ha soggiornato costava. “Muller era ...

Il Bayern Monaco è pronto a far follie per il difensore del Barcellona Ronald Araújo: pronto grande investimento in estate (itasportpress)

Commenta per primo Secondo quanto riportato da Fichajes , Manchester United , Manchester City e Liverpool hanno messo nel mirino il centrocampista tedesco delJoshua Kimmich , il cui contratto scadrà nel 2025.... primo in classifica con 42 punti (4 in più delche però deve disputare ancora una partita); in panchina siede una vecchia conoscenza del calcio europeo, Xabi Alonso, già fortissimo ...Dove giocherà in futuro l'attuale centravanti del Bologna Deve valutare con calma la sua prossima destinazione.Secondo quanto riportato da Fichajes, Manchester United, Manchester City e Liverpool hanno messo nel mirino il centrocampista tedesco del Bayern Monaco Joshua Kimmich, il cui contratto scadrà nel 2025 ...