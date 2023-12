Basket | Venezia cade in casa dello Juventut Badalona e incassa il quarto ko consecutivo in EuroCup

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) Niente da fare per la Reyernella 13ma giornata dell’2023-2024. Al Palau Olimpic De, i ragazzi di Neven Spahija non riescono a rimanere lucidi nei momenti chiave della sfida contro lo Joventuted escono dal campo sconfitti per 89-81. A causa di questo ko (ilin Europa), la squadra veneta resta ferma a quota quattro vittorie (record 4-9) e vede dunque allontanarsi sempre più la zona playoff. Fondamentali in questo match per lo Joventut(orada solo con 8-5) i 17 punti di Yannick Kraag, i 15 punti, 8 assist e 6 rimbalzi di Andres Feliz i 14 di Andrew Andrews e i 12 Pau Ribas, in una serata in cui anche Michael Ruzic (12) e Ante Tomic (10) chiudono in doppia cifra. Inutili invece per ...