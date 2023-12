Banche | Ft | in ’23 tagliati 60 mila posti nel mondo | anno tra peggiori

Leggi su ildenaro

(Di martedì 26 dicembre 2023) Roma, 26 dic. (askanews) – Leglobali heliminato più di 60.000di lavoro nel 2023, segnando uno degli anni più pesanti in termini di tagli dai tempi della crisi finanziaria e invertendo gran parte delle assunzioni appena emerse dalla pandemia di Covid-19. Secondo i calcoli del Financial Times, venti delle più grandideltaglieralmeno 61.905di lavoro nel 2023. Ciò a fronte degli oltre 140.000di lavorodagli stessi istituti durante la crisi finanziaria globale del 2007-2008. Il quotidiano britannico ha utilizzato le informative aziendali e i propri rapporti per compilare i dati e non ha incluso lepiù piccole o piccoli tagli al personale, quindi il ...