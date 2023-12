Babbo Natale disabile e soldatini Lgbt | che strazio il woke

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 26 dicembre 2023) C’è un aspetto della cultura-politicamente corretta che non è ancora stato analizzato a fondo: la capacità innata dei loro alfieri di farsi del male da soli. Stare sempre dalla parte giusta è una gran fatica, è come stare su un campo minato, perché quando c’è di mezzo la purezza e la bontà d’animo non si arriva mai alla meta, da qualche parte ci sarà sempre qualcuno più puro e più buono di te. I problemi aumentano quando si avvicina, la festa più amata da bambini e famiglie, e, ahimè, la festa più sentita da quell’occidente bianco che con le sue navi e le sue croci ha portato guerre e ingiustizie nel mondo. Che fare? Anche su questo tema i paesi anglosassoni ci regalano chicche gustose. La prima soluzione è non dire che è. L’amminine di un distretto di Melbourne ha sancito che le decorazioni ...