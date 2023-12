Aveva chiesto il divorzio | influencer uccisa dal marito sotto gli occhi della figlia

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 26 dicembre 2023) Tragedia sconvolgente a Honolulu: Theresa Cachuele,di 33 anni e madre di tre figli, è stata brutalmente assassinata dal suo ex, Jason Chuela. Il tragico evento si è svolto nel parcheggio di un centro commerciale venerdì sera,glilorominore, di circa 8 anni. Theresa, nota per la sua attività imprenditoriale con la House of Glam Hawaii e il suo lavoro comesui social media,da poco ottenuto il. Era una sera come tante, quando la donna stava facendo salire lain auto nel parcheggio del centro commerciale. In quell’istante, Jason Chuela, l’ha raggiunta e le ha sparato diversi colpi di pistola alla testa, in una scena orribile che la piccola ...