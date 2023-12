Auto in un canale | morte Monica Donati di Pontedera e la nipote Jenny di Bientina

(Adnkronos) – Incidente stradale mortale oggi, 26 dicembre 2023, a Bientina , in provincia di Pisa . Due persone, delle quali ancora non si ... ()

Due donne sono morte dopo esser finite con l' Auto in un canale a Bientina, in provincia di Pisa. Le donne, di 62 e 40 anni, sono rimaste bloccate ... (europa.today)

Drammatico incidente sulla strada provinciale Bientinese. A perdere la vita le due persone che viaggiavano a bordo del mezzo ... Strage sulle strade italiane tra Natale e Santo Stefano. Almeno 9 morti e tanti feriti, compresa una bambina di 10 anni in prognosi riservata, negli incidenti stradali avvenuti durante ...