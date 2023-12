Auguri di Buon Santo Stefano 2023 | citazioni e frasi da inviare il 26 dicembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 dicembre 2023) Le feste sono alle porte, non solo Natale, ma anchee Capodanno! Per fare i miglioridiai vostri cari nella giornata del 26, ecco alcune delle migliorida condividere con le persone a cui volete bene.(ilcorrieredellacitta.com)dasu WhatsApp per fare glidia chi volete bene Non solo Natale, ancheè un giorno di festa celebrato da molti. In memoria di, il primo martire cristiano della storia, morto per difendere un ideale, credenti e non, festeggiano con ...