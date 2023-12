Attenzione alla “Sindrome del cuore in vacanza” | tra Natale e Capodanno muoiono più persone per attacchi di cuore rispetto al resto dell’anno Ecco perché

(Di martedì 26 dicembre 2023) Negli Usa la chiamano “delin”, “Holiday heart”. La ragione è legata al fatto che trapiùperdial. Nel mirino ci sono i cenoni aziendali, i pranzi e cenoni con i parenti che accompagneranno milioni diin queste settimane. Ma l’imputato numero uno è senza dubbio il consumo di bevande alcoliche che diventa una normalità anche trameno avvezze a berne abitualmente.non bisogna dimenticarlo, l’alcol resta anche auna sostanza tossica per l’organismo. Per ...

L’ambiente online dell’INDIRE a supporto del periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio ... (orizzontescuola)

Non si è mai completamente la riparo da una truffa che spesso ha come oggetto la banca dove custodiamo i nostri risparmi . Molte persone già ... (informazioneoggi)

In questo periodo di festa i cybercriminali non si fermano e sono pronti a ingannare le vittime. È bene prestare Attenzione ai dati personali (ilgiornale)

Massimaper chi vive nella zona: 'Tenete chiuse le finistre' a causa del fumo, consiglia ... tenuto sotto controllo dai soccorsi VaiFotogallery...se la legge permette di prestare la propria auto a un'altra persona bisogna usare molta... Il problema, senza dubbio secondario rispettosalute, è quello della copertura assicurativa. ...In occasione delle festività natalizie, dal pomeriggio a tutta la notte del 23 dicembre i militari della Compagnia carabinieri di Sora, in tutte le articolazioni operative, hanno effettuato un control ...Senza Alex Sandro (infortunato, fuori per due settimane) e Cambiaso (squalificato), i piani di Max per la sfida di sabato ...