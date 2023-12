Attacco Usa in Iraq | è la risposta ai raid in Iraq e Siria da parte di milizie iraniane

(Di martedì 26 dicembre 2023) Hamas non si sottometterà mai alle «condizioni dell’occupazione», ha dichiarato ieri Sinwar: si tratta del primo messaggio pubblico del leader del movimento islamista dopo i massacri del 7 ottobre in Israele. Minacce dall’Iran allo Stato ebraico dopo l’uccisione indel generale dei Guardiani della rivoluzione, Mousavi

L'di Erbil ha ferito tre membri del personale, di cui uno gravemente, ha detto Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. L'escalation dopo l'...Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito tre siti utilizzati da Hezbollah e altre forze appoggiate dall'Iran in Iraq, in risposta a unavvenuto poco prima contro il personale americano a Erbil.Le forze armate statunitensi hanno colpito tre siti utilizzati dalle forze sostenute dall’Iran in Iraq dopo che un attacco ha ferito militari ...Il presidente Biden ha ordinato alle forze armate statunitensi di colpire tre siti in Iraq utilizzati dalle milizie sostenute… Leggi ...