Attacco con una motosega | condanna-choc per l' ex stella del Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un colpo di testa che costa carissimo a Jens Lehmann, ex portiere di Schalke 04,, Borussia Dortmund e Arsenal e gloria del calcio tedesco. Il 54enne di Essen, famoso non solo per le parate ma anche per qualche gaffe in porta e un carattere non proprio conciliante, è statoto a pagare la bellezza di 420.000 euro per diversi reati penali secondo quanto stabilito dal tribunale distrettuale di Starnberg. Le condanne si riferiscono a uneffettuato con unaalle travi del tetto di un vicino di casa e per frode durante il parcheggio all'aeroporto di Monaco. Lo riporta la Bild, che specifica inoltre che "ora un testimone riferisce cosa ha osservato esattamente durante quell'e quale trucco ha usato Lehmann per eludere le tariffe di parcheggio", nel periodo tra il 2021 e ...