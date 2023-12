Attacco a Gaza di Natale | i morti sono almeno 131 - Video

(Di martedì 26 dicembre 2023) Hamas non si sottometterà mai alle «condizioni dell’occupazione», ha dichiarato ieri Sinwar: si tratta del primo messaggio pubblico del leader del movimento islamista dopo i massacri del 7 ottobre in Israele. Minacce dall’Iran allo Stato ebraico dopo l’uccisione in Siria del generale dei Guardiani della rivoluzione, Mousavi

I morti causati dall'israeliano nel campo profughi di Al Maghazi, nella Striscia di, nel giorno di Natale sono diventati 106. Lo hanno fatto sapere alcuni funzionari palestinesi ad Associated Press , che ha ...... in una visita di ieri atra le truppe, ha detto che i combattimenti verranno intensificati. Ed è quello che dice da quando la rappresaglia è cominciata per il brutaledi Hamas . Del ...Molti i riferimenti di Francesco a Betlemme e alla Terrasanta nella notte di Natale e prima della benedizione urbi et orbi. "Per dire 'no' alla guerra bisogna dire 'no' alle armi. Perché, se l’uomo, i ...Continuano gli scontri della Striscia di Gaza: uccisi altri due soldati dell’esercito israeliano. L’opposizione attacca Netanyahu: “Sta facendo poco per riportare a casa gli ostaggi” ...