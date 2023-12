Atletico Madrid | Simeone elogia de Paul | «Rodrigo è un giocatore davvero importante per noi»

(Di martedì 26 dicembre 2023) Diego Pablo, allenatore dell’, ha parlato alla stampa al termine del match di campionato contro il Siviglia Diego Pablo, allenatore dell’, ha parlato alla stampa al termine del match di campionato contro il Siviglia. PAROLE – «è unper noi. Lo dico perché sta continuando a crescere e quello che farà ancora in più sarà un bene principalmente per lui stesso e poi anche per la squadra, perché la rafforzerà ulteriormente».

Il classe 2004 di Melilla a già collezionato cinque gol in Liga, trovando anche continuità di impiego con ben 17 presenze raccolte finora, per la gioia dell'che ne detiene il ...La big mette 20 milioni sul piatto e si assicura il colpo per giugno, scavalcando Juventus e Milan Manca circa una settimana all'apertura del mercato invernale e per la Juventus è arrivato il momento ...Un tentativo rispedito al mittente. La Juventus ha fatto un sondaggio, qualche settimana fa, per Rodrigo de Paul. Al momento però da parte dell’Atletico ...Per il Mundo Deportivo, i bianconeri ci avrebbero provato per il calciatore ex Udinese ma il club iberico non vorrebbe privarsene a gennaio.