Atalanta | nuove gerarchie in porta? Tre di fila da titolare per Carnesecchi | e Musso…

(Di martedì 26 dicembre 2023) L’amara sconfitta di Bologna lascia in eredità all’tanti aspetti su cui riflettere: la gestione rivedibile delle palle inattive, le troppe occasioni mancate, la discontinuità all’interno della stessa partita, temi che già da tempo tengono banco in casa nerazzurra. Tra questi, inevitabilmente, c’è anche quello del portiere: al Dall’Ara ci si aspettava che tornasse regolarmente tra i pali Juan Musso, invece Gian Piero Gasperini ha fatto una scelta diversa, decidendo di dare continuità per la prima volta a Marco. Il classe 2000 riminese veniva da due partite consecutive giocate nel giro di quattro giorni, contro Rakow e Salernitana. Sabato (23 dicembre) ha fatto tre diper la prima volta in stagione con l’, nel giro di dieci giorni. Fino a quel momento l’ex Cremonese non era mai andato ...

La nave sarà poi integrata nell'operazione dell'Ue "", pensata per la maritime security del ...solide misure di sicurezza per evitare l'escalation delle tensioni o la creazione di......con il mercato che dovrebbe dare ossigeno ad una rosa in affanno soprattutto in difesa e... Con Huijsen potrebbe approdare il terzino Zortea dell'. Sarebbero 2 innesti che darebbero ...Brandon Soppy il 31 agosto scorso era approdato al Torino con la speranza di poter giocare di più di quanto non avrebbe fatto all’Atalanta, ma finora ha collezionato una presenza ...Il mercato di gennaio è alle porte e le priorità in casa Fiorentina sembrano chiare: Vincenzo Italiano ha chiesto alla sua dirigenza un difensore centrale (possibilmente ...