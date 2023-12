Ascolti TV | Lunedì 25 dicembre 2023

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 26 dicembre 2023) Alberto Angela - Stanotte a Parigi (US Rai) Nella serata di ieri,25, su Rai1 – dalle alle – Stanotte a Parigi ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 – dalle alle – il Concerto di Natale in Vaticano – XXXI Edizione ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la prima tv di Crudelia è la scelta di .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Miracolo nella 34a strada è visto da .000 spettatori (%). Su Rai3 La vita è meravigliosa segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Hachiko – Il tuo migliore amico totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Tut – Il Destino di un Faraone raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 la prima tv di Beata Te ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Anplagghed sigla .000 spettatori con il %. Sul 20 Il Signore degli Anelli – Le Due ...