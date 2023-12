Antonino Spinalbese «denuncia Belen Rodriguez» dopo lite | retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 26 dicembre 2023) Santo Stefano di fuoco tra. Nella giornata di oggi, martedì 26 dicembre 2023, l'argentina ha lanciato una serie di accuse contro il suo ex compagnoaver letto una serie di articoli non proprio corretti riguardanti la gestione della figlia che hanno in comune, Luna Marì, in merito alle vacanze di Natale. Tutto è iniziato quando l'argentina e il nuovo compagno, Elio Lorenzoni, hanno trascorso la Vigilia e la giornata di Natale in un resort in Franciacorta, prima di partire per l'Argentina in vista di Capodanno. Intervenuta sui social, la situazione ha scatenato una serie di botta e risposta e rivendicazioni pubbliche.ha accusatodi aver creato polemiche e diffamazioni nei suoi confronti, cercando di passare per vittima davanti agli occhi ...