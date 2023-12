Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 26 Dicembre

Leggi su zon

(Di martedì 26 dicembre 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 26Nonostante Viola e Damiano cerchino di vivere la loro storia con discrezione per non turbare i rispettivi figli, Manuel è più sveglio di quanto immaginino e alla prima occasione apre gli occhi ad Antonio. Luca, ospite dell’ultimo minuto, si rivelerà una piacevolissima sorpresa per Guido e soprattutto per Mariella ma, ancora una volta, l’ombra della malattia angoscerà il nostro medico.Un ...