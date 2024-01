Antica Trattoria Maria Del Porto a Genova | Recensione

(Di martedì 26 dicembre 2023) L’delsi trova in Via Sottoripa detta anche portici di Sottoripa (Sotorîa o Sotorîva in genovese)., nel cuore di. Questo suggestivo quartiere, noto anche come “Portici di Sottoripa”, è un luogo ricco di storia e tradizione, e ladelne è un perfetto esempio. Abbiamo avuto l’occasione di provare lain occasione di una visita di alcuni parenti. Siamo rimasti molto soddisfatti della qualità del cibo, che è fresco e ben cucinato, e del servizio, che è attento e cordiale. I Portici di Sottoripa, cosa sono? Un breve accenno I portici di Sottoripa sono una vasta area del centro storico medievale genovese che si estende lungo la piazza di Caricamento e l’area del ...

L’ Antica Trattoria Maria del Porto si trova in Via Sottoripa detta anche portici di Sottoripa (Sotorîa o Sotorîva in genovese)., nel cuore di ... (appuntidizelda)

Giust era infatti il co - titolare dell'Coan. Insieme a lui la sorella Maria e il cognato Maurizio De Nardi. Una passione, quella per la cucina veneta, nata in Vittorio sin da ...Servizio Bar/Proloco nella piazza del Comune e al Bardei Cacciatori in Marmorito Santa ...FRINCO Il presepe "Tra luci e ombre" è allestito all'interno di un'chiesa del centro storico, ...CORDIGNANO - La ristorazione trevigiana in lutto per la scomparsa di Vittorio Giust, mancato venerdì 29 dicembre, a 61 anni ...Furore, antica Trattoria Bacco, nu piatto ‘e vermecielle ca par’oro: la risposta agli spaghetti a vongole al burro di Barbieri “’Nu piatto ‘e vermecielle ca par’oro!”: è questo il nostro omaggio a Bru ...