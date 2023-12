Antartide sotto attacco Anche quest’anno la salvaguardia degli ecosistemi è rimandata

(Di martedì 26 dicembre 2023) Niente da fare:il vertice annuale della Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (Ccamlr), la convenzione che riunisce 31 stati (Italia inclusa) con l’obiettivo di tutelare glidell’non ha trovato l’unanimità necessaria per istituire una nuova area marina protetta nella regione ed estendere a porzioni significative dell’oceano Meridionale il regime speciale necessario per preservare fauna, flora e ambiente. Non è la prima volta, perché la stessa storia si ripete da 10 anni a questa parte. Deluse le associazioni ambientaliste, che avevano fatto pressioni affinché finalmente si procedesse con l’allargamento delle aree protette. “I livelli record di ghiaccio marino e il catastrofico fallimento riproduttivo dei pinguini imperatore avrebbero dovuto essere un ...

