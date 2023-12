Angelus | Papa Francesco svela il segreto per sconfiggere ogni paura

(Di martedì 26 dicembre 2023) Nel giorno in cui la Chiesa celebra il primo martire della fede,ci esorta a non avere maidel male che ci sta intorno. Dio è più forte. Dopo la morte di Gesù ci fu il terrore per le persecuzioni a più di duemila anni di distanza il male assume forme diverse L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Lo ha dettoFrancesco nell'. "Nel segno della testimonianza di Santo Stefano sono vicino alle comunità cristiane che soffrono di discriminazioni" Infine: osservate il presepe, "vedrete ...- - > Ilha recitato l'nel giorno di Santo Stefano - REUTERS . Nel giorno di Santo Stefano, primo martire cristiano, ilè tornato a chiedere pace per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti ...L'Angelus nella festa di santo Stefano. La vicinanza di Francesco alle tante comunità cristiane che soffrono discriminazioni: ...Il Pontefice affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico per la tradizionale preghiera di mezzogiorno. Ieri, circa 70mila fedeli presenti per il Messaggio natalizio e la benedizione Urbi et orbi.