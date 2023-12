Angelica Siciliani Fendi | «Vi mostro come essere creativi sui social»

Leggi su panorama

(Di martedì 26 dicembre 2023) Si avvicina a un milione di follower regalando dritte per usare TikTok e Instagram., ovvero Angie Tutorials, semplifica la tecnologia con brevi video pratici e un libro per comunicare meglio online. E' successo tutto nel tempo breve di una notte. La mattina dopo, il suo telefono era una valanga di notifiche, un oceano di like, commenti e messaggi. Prodigi di un video postato su TikTok, che spiegavainserire un effetto speciale su una storia Instagram: il contenuto era diventato virale, le aveva fatto guadagnare 10 mila follower in un colpo solo. «È stato assurdo, pauroso, mi è venuto un mezzo attacco di panico. Ho svegliato il mio ragazzo che dormiva accanto a me, l’ho pregato di aiutarmi a rispondere alle tante persone che continuavano a scrivermi, a farmi domande» ricorda oggi divertita ...