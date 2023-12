Andrea Cerioli e Arianna svelano il nome della bimba

(Di martedì 26 dicembre 2023) È partito il conto alla rovescia che porteràCirrincione a stringere tra le loro braccia la loro bambina.sua nascita ne parla spesso l'ex tronista che da quando ha letto quel test di gravidanza positivo non sta nella pelle e come raccontato dalla compagna, vive...

Eccellenze Meridionali Uomini e Donne , Andrea Cerioli in sala operatoria : quello che è successo è stato un vero incubo Andrea Cerioli , l'ormai ... (eccellenzemeridionali)

Eccellenze Meridionali Andrea Cerioli di Uomini e Donne finisce in sala operatoria : l'incubo che ha vissuto è terribile Una notizia importante arriva ... (eccellenzemeridionali)

Andrea Cerioli , ex tronista di Uomini e Donne è tornato a parlare del problema di salute contro il quale sta facendo i conti da un bel po' di tempo. ... (leggo)

Andrea Cerioli , ex tronista di Uomini e Donne , ha subito una delicata operazione. Ecco cosa ha detto una volta torna to sui social ! (comingsoon)

Non capita spesso di leggere post così intensi e carichi d'amore scritti da un futuro papà nei confronti della sua compagna , nonchè madre della ... (today)

che dichiara in proposito : "Questo Saggio, a cura diGiostra, è un faro tecnico ed empatico ... Gli altri coautori, Anna Camilleri, Gabriella Canfarotta, Daniela Cavallini, Ilaria, Bia ...Un corpo che cambia, una vita che cresce, visti con gli occhi di un futuro papà. L'ex tronista condivide un post carico d'amore nei confronti della madre della sua ...I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno svelato come si chiamerà la loro prima figlia: tutti i dettagli Manca sempre meno alla nascita della prima figlia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.“Sperando che questo nome possa essere il miglior riassunto della tua vita”, ha scritto il futuro papà Andrea Cerioli sul suo profilo social ...