Ancora bombe su Gaza | colpita la sede della Mezzaluna Rossa a Khan Younis

Le cronache sulla guerra Ucraina si sono forse affievolite, ma in Ucraina la guerra c’è ancora . E a subirla sono come sempre i civili che, oltre ... (iodonna)

...una bella incursione dell'ultimo arrivato Napier segnano i primi canestri dell'Olimpia ma le... il neoentrato Denegri prova subito a farsi sentire maVoigtmann e Tonut mettono il sigillo ...Il Natale che per la prima volta dal 1917 l'Ucraina celebra il 25 dicembre e non più il 7 gennaio, comeavviene a Mosca, è macchiatodalle, dal sangue, dalla distruzione. E dalle ...In Medioriente e Ucraina parlano ancora le bombe. Appello del Papa a fermare le ostilità per evitare ulteriore morte e distruzione ...e un eccellente Tonut (8 punti e 5 assist), il neoentrato Denegri prova subito a farsi sentire ma ancora Voigtmann e Tonut mettono il sigillo sul 10-1 di break (14-9). Il quarto si chiude con una ...