Almè | una lite tra giovani degenera | 22enne accoltellato ad una mano

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 dicembre 2023). Una discussione tra gruppi dita, fino a causare il ferimento di uncon un coltello. È successo nella nottata tra Natale e Santo Stefano, poco dopo le 4. Stando alle prime ricostruzioni, latra ragazzi sarebbe iniziata per cause ancora da chiarire all’esterno dell’Evolution Café che si affaccia sulla Villa d’-Dalmine. In seguito i due gruppi si sono ritrovati in un’altra zona, nei pressi di via Divisione Tridentina. La discussione animata è proseguita fino a quanto è spuntato un coltello. Un giovane di 22 anni è stato ferito ad una, in maniera non grave. Soccorso dall’ambulanza, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del comando di Zogno. Vuoi ...