Alla Camera riparte maratona su manovra | riflettori su Giorgetti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 26 dicembre 2023) Roma, 26 dic. (askanews) – Riprende domani dopo la pausa di Natale e santo Stefano ladellache entro Capodanno deve vedere definitivamente la luce verde da Montecitorio senza cambiare una virgola del testo licenziato giovedì scorso da palazzo Madama, pena l’esercizio provvisorio. L’esameè iniziato venerdì in commissione dove è previstadomani, per poi passare da giovedì in aula. Il via libera definitivo in assemblea2024 è giù fissato dconferenza dei capigruppo per venerdì 29 dicembre entro le 19, con dichiarazione di voto in diretta tv dalle 17. Se dunque sulla carta il timing è definito e la maggioranza determinatissima farlo rispettare senza sbavature, l’opposizione ha preannunciato tre ...