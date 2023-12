Alice nel Paese delle meraviglie e Peter Pan si uniscono e danno vita a una nuova storia | mancante però di magia

Leggi su iodonna

(Di martedì 26 dicembre 2023) Due fiabe tra le più amate di sempre si fondono in un film, dandoa una. È, un immaginario prequel dinelPan, in onda stasera alle 21.20 su Rai 3. Uscito nel 2020, è diretto da Brand Chapman e vede nel cast David Oyelowo, Anna Chancellor e Angelina Jolie. Natale in tv e al cinema: 10 titoli da non ...