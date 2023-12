Alice e Peter | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di martedì 26 dicembre 2023): trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, 26 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda(Come Away),del 2020 diretto da Brenda Chapman, al debutto in unlive action. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Una madre legge “The Stolen Child” di William Butler Yeats ai suoi tre figli e racconta la storia di tre fratelli; David,, che vivono con i loro genitori: Jack e Rose Littleton. I bambini vivono in una casa vicino a una foresta alla periferia di Londra e lasciano correre la loro immaginazione.si comporta in modo maturo in contrasto conche si comporta come un ragazzo selvaggio che finge di ...