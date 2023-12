Al via l' apprendistato nella Pubblica amministrazione per i laureati Zangrillo “Abbiamo bisogno dell' energia dei giovani”

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Via libera all'. Il Ministro Paoloha firmato il decreto attuativo che stabilisce i criteri e le procedure per il reclutamento di. “Un ulteriore strumento per rafforzare i nostri uffici – commenta il ministro– dotando gli enti centrali e territorialie competenze necessarie ad affrontare, anche in ottica di Pnrr, le sfide del presente e del futuro”. Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero'Istruzione ea Ricerca, dà attuazione al Dl 44/2023, convertito dalla legge n.74/2023. Ad aprire la strada all'sono le convenzioni con le Università per ...