Al Bano su Canale 5 il 26 dicembre con 4 Volte 20 | tutti gli ospiti

(Di martedì 26 dicembre 2023) Alsu5 il 26con lo show 420. La sera di Santo Stefano, Mediaset festeggia a suon di musica accogliendo AlCarrisi su5. Martedì 26in prima serata va in onda “Al20”, l’evento attraverso il quale l’artista ha festeggiare i suoi 80 anni di età. Si tratta, chiaramente, di una replica. L’evento non verrà infatti trasmesso in diretta. Cosa aspettarsi da Alsu5 il 26? Una grande festa da una location eccezionale come quella dell’Arena di Verona. Una serata evento all’insegna della migliore musica di Alper ripercorrere insieme agli spettatori di5 la ...

Lo spettacolo è andato in onda, per la prima volta, il 23 maggio su5. Ale Romina Power - Spetteguless.it Abbiamo potuto vedere sul palco l'artista con tanti altri volti noti dello ...Su5 dalle 21.36 Al4 volte 20. Guida tv di martedì 26 dicembre: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena - La sfida dei campioni 20:00 - Tg1 20:35 - Affari tuoi 21:30 - La ...Martedì 26 dicembre in prima serata va in onda “ Al Bano 4 volte 20 ”, l’evento attraverso il quale l’artista ha festeggiare i suoi 80 anni di età. Si tratta, chiaramente, di una replica. L’evento non ...Stasera, martedì 26 dicembre 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda 4 Volte 20, il concerto di Al Bano, in onda dall’Arena di Verona, che celebra gli 80 anni del cantante di Cellino San Marco. Lo ...