Agricoltura | macchine e robot | alle Pmi 69 milioni di contributi 

(Di martedì 26 dicembre 2023) Partono le agevolazioni per le Piccole e medie imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché delle imprese agromeccaniche, con lo scopo di favorire investimenti finalizzati all’incremento della produttività attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la digitalizzazione e l’utilizzo di soluzioniiche, di sensoristica e di piattaforme con infrastrutture 4.0. A meno di un mese dall’avvio del Fondo Innovazione 2023 sono stati concessi contributi per un valore di oltre 69di euro, pari a più del 90% dei 75di euro disponibili per il 2023. Le domande istruite sono state 1.106, delle 1800 convalidate dalla piattaforma, e in queste ore stanno partendo le comunicazioni degli esitiPmi interessate, riferisce Ismea ricordando che le modalità attuative del Bando sono ...

In particolare, la spesa massima è di 35 mila euro per l'acquisto die attrezzature per l'di precisione; 70 mila euro per la sostituzione di veicoli fuoristrada da impiegare nel ...In particolare, la spesa massima è di 35 mila euro per l'acquisto die attrezzature per l'di precisione; 70 mila euro per la sostituzione di veicoli fuoristrada da impiegare nel ...C’è un campo largo anche nelle mire del centrodestra. Anzi, tanti campi e pure un’infinità di vigneti, così come una distesa di risaie. Assai meno immaginifico del miraggio inseguito dalla sinistra, i ...Le campagne vagheggiate da noi gente di città nelle nostre fantasie d'evasione, nella lista interminabile dei desideri per le nostre vacanze, non ...