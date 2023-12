Aggredisce un uomo | donna arrestata dalla polizia a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Enrico de Nicola, a, per la segnalazione di un’aggressione. I poliziotti hanno notato personale del 118 che stava già soccorrendo unche presentava diverse ferite e che subito dopo è stato trasferito, in codice rosso, all’ospedale del Mare. Gli agenti hanno rintracciato in strada la presunta autrice del gesto, che era in evidente stato di alterazione psico-fisica. Si tratta di una, di 25 anni, romana senza fissa dimora. La, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe colpito improvvisamente e, senza apparente motivo, con una bottiglia l’con il quale si accompagnava. L’indagata, è stata bloccata e ...