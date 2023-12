Ag Echeverri | 'Vuole restare un altro anno al River' Guardiola pronto a chiudere

Il Cityscongiurare anche questo rischio e quindi accelera pere portare in Premier League la nuova grande speranza del calcio argentino. @Albri_Fede90La Juveun centrocampista, potrebbe servire Sekou Koné del Mali'. La partita che ti è piaciuta di più 'Sarebbe troppo scontato dire Brasile - Argentina con la tripletta di, allora ...In scadenza di contratto con il River Plate, il Manchester City sarebbe pronto ad acquistare il cartellino di Echeverri ...Zirkzee Milan: tutta la verità su prezzo e clausola. Rossoneri avvertiti in vista della prossima estate. Le ultime Tra le squadre in corsa per Joshua Zirkzee c’è anche il Milan, a caccia di un attacca ...