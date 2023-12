AEW | Secondo le quote il regno di MJF potrebbe essere in pericolo a World’s End

(Di martedì 26 dicembre 2023) Questo sabato andrà di scena l’ultimo PPV dell’anno dell‘AEW,End. Attualmente abbiamo pochi match annunciati, ma sappiamo che nel corso dei prossimi giorni e molto probabilmente il giorno stesso verranno sicuramente aggiunti ulteriori incontri. Favoriti e nonle, per i match già annunciati, possiamo notare dei super favoriti e dei regni cheroin, su tutti e forse per la prima volta, sembra che ildi MJF sia in serioe la sfida con Samoa Joe può rivelarsi più difficile del previsto. Favoritissime Toni Storm e Julia Hart alla loro prima difesa titolata in PPV dopo la conquista delle comture. Equilibrata anche la situazione fra Adam Copeland e Christian Cage. Ecco le ...

Si sta molto parlando in questi ultimi tempi di CM Punk e di un suo possibile ritorno in WWE. Al momento non ci sono certezze. Per ogni ... (zonawrestling)

Il debito italiano " mercato di dimensioni più ridoptte rispetto a quello dei nostri maggiori partners europei " è pari al 2%, circa 1,8 miliardi,. "Il finanziamento tramite obbligazioni ...le prime ricostruzioni dell'accaduto, Briscoe l'aveva accompagnata a una gara di ... Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae della ROH Tony ...Il 30 dicembre è in programma il ppv di fine anno di casa AEW. Worlds End sarà di scena in quel di Long Island, New York e diversi match sono già stati annunciati. Tra questi MJF contro Samoa Joe con ...Nel suo podcast "Strictly Business", l'Hall of Famer e leggenda WCW Eric Bischoff si è detto sorpreso del fatto che la AEW non abbia rinnovato il contratto con Warner Bros. Discovery e ha lasciato int ...